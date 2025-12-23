Un impactante episodio de inseguridad quedó registrado en video en Los Ángeles, California, donde una mujer embistió con su camioneta el vehículo de unos ladrones que huían luego de intentar robar en su vivienda. La maniobra obligó a los sospechosos a abandonar el auto y escapar a pie.

El hecho ocurrió el sábado, cuando la mujer recibió una llamada de su madre, quien le advirtió que dos hombres intentaban ingresar al domicilio familiar. Al llegar al lugar y advertir la huida de los delincuentes en un vehículo, la propietaria decidió actuar y chocó de frente y de costado el auto en el que escapaban.

Como consecuencia del impacto, los ladrones no pudieron continuar la fuga en el vehículo, lo dejaron abandonado y huyeron corriendo por la zona. Todo el episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Tras el incidente, la Policía de Los Ángeles llegó al lugar y realizó las pericias correspondientes. Dentro del automóvil embestido se encontraron pertenencias, herramientas y elementos utilizados para cometer robos, pruebas que podrían resultar clave para identificar y localizar a los responsables.

Las autoridades continúan con la investigación para dar con los sospechosos, mientras el video del momento genera debate sobre la inseguridad y las reacciones extremas de las víctimas ante hechos delictivos.