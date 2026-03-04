En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, San Juan lanzó la invitación para el encuentro “Mujeres que Construyen Igualdad”. La jornada, pensada como un espacio de diálogo, reflexión y capacitación, se desarrollará el próximo viernes 6 de marzo.

El evento tendrá lugar de 10 a 12 en la Sala de Capacitaciones de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en calle Santa Fe 58 Oeste, 4° piso. La propuesta busca funcionar como un espacio de visibilización para poner en valor el rol de las mujeres en el mercado laboral actual, promoviendo una perspectiva de igualdad real de oportunidades.

Ejes de la convocatoria

La jornada está dirigida a un público amplio que incluye a mujeres trabajadoras del sector público y privado, organizaciones sindicales, empleadores y cualquier persona interesada en la temática de empleo y derechos laborales. Según informaron desde la cartera de Gobierno, el objetivo es generar una construcción colectiva que fortalezca el entramado productivo local.

Alianza con el sector industrial

Un punto destacado de este encuentro es la colaboración de la Red MIA (Mujeres de la Industria Argentina). Esta institución tiene como misión principal impulsar la transformación del rol femenino dentro del ámbito industrial nacional.

La participación de la Red MIA aportará una visión estratégica sobre cómo potenciar a las mujeres del sector, fomentar la diversidad en los equipos de trabajo y, fundamentalmente, fortalecer el liderazgo femenino en áreas que históricamente han tenido una baja participación de mujeres.

Desde la organización invitan a las interesadas a acercarse directamente a la sede de la Subsecretaría en el horario estipulado para formar parte de este debate necesario para el desarrollo de la provincia.