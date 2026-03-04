Claves para una tarta salada crocante: el secreto de la masa casera

La tarta salada destaca como uno de los platos más versátiles de la cocina argentina, ideal para almuerzos o viandas, aunque suele presentar el inconveniente de una base blanda o húmeda. Para revertir esto, la clave reside en una técnica correcta que garantiza equilibrio entre masa y relleno.

El proceso comienza con una masa casera, superior a la comprada, elaborada con 300 g de harina 000, 150 g de manteca fría, 1 huevo, una cucharadita de sal y entre 2 y 3 cucharadas de agua fría.

Publicidad

La preparación consiste en mezclar harina y sal para luego incorporar la manteca en cubos, arenando con los dedos hasta obtener una textura de arena gruesa. Tras añadir el huevo y el agua, se debe unir sin amasar en exceso, formar un bollo y refrigerar por 30 minutos.

El secreto fundamental para evitar que la base quede cruda o aguada es la pre-cocción: una vez estirada en un molde enmantecado y pinchada con un tenedor, debe llevarse al horno por 10 minutos a 180° antes de sumar el relleno.

Publicidad

Para un relleno de verduras tradicional, se requiere 1 cebolla, 1 morrón, 1 atado de espinaca o acelga, 3 huevos, 100 ml de crema, sal, pimienta y nuez moscada. Es imperativo saltear los vegetales y escurrir perfectamente el líquido, mezclándolos con el ligue de huevos y crema solo cuando estén tibios. Entre los errores más frecuentes que deben evitarse figuran el uso de rellenos calientes, verduras con agua, masas demasiado gruesas o saltear la pre-cocción.

Finalmente, la tarta se hornea a 180° durante 25-30 minutos hasta que el centro esté firme, con la opción de añadir queso rallado para un dorado superior. Esta estructura de base firme y relleno seco admite variantes como pollo y puerro, calabaza asada, atún con cebolla o brócoli y queso. El resultado es una preparación de corte prolijo, crocante en su base y suave en la superficie.