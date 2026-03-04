El Chacho Coudet ya es de River: "Hay que ganar campeonatos"

Eduardo Coudet inició oficialmente su etapa como entrenador de River Plate tras una intensa jornada que comenzó con su llegada al país a las 04:30 de la madrugada, procedente de España.

El "Chacho" se dirigió al Estadio Monumental para rubricar un contrato que lo vincula a la institución hasta diciembre de 2027, un extenso plazo que evidencia la confianza depositada por la dirigencia. Su presentación oficial, realizada a las 11:45 y transmitida en vivo por el canal de YouTube del club, contó con la introducción de Stefano Di Carlo.

Este arribo marca el retorno de Coudet al fútbol argentino después de seis años, habiendo concluido su ciclo previo en 2019 tras dirigir 73 partidos en Racing Club. En el marco del actual Torneo Apertura, el flamante técnico deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con los refuerzos y el aspecto anímico del plantel. Durante su primer contacto con la prensa, compartió sus sensaciones: "Sabía que en algún momento mi camino y el de River se iban a volver a cruzar".

Respecto al desafío de suceder a la gestión anterior, manifestó: "No es una situación fácil, se fue el entrenador más ganador en la historia del club. Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo, a quien quiero agradecer públicamente de corazón por sus palabras". Coudet fue contundente sobre las exigencias del cargo: "Hay que ganar campeonatos. No necesito ni cobertura ni esquivar ninguna responsabilidad. No vine a un cumpleaños, conozco este club".

Finalmente, se mostró motivado ante el presente del equipo: "Me gusta el lío, sé la responsabilidad que tengo acá. Queda trabajo por delante, comienza un lindo camino juntos, con mucha ilusión".