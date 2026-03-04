Confuso episodio frente al Monumento a San Martín: un anciano apareció herido de bala

Un hombre de 77 años fue hallado con una herida de arma de fuego en la zona del monumento al General San Martín, en inmediaciones del Parque de Mayo, y debió ser trasladado de urgencia al hospital. El hecho es investigado por la Justicia para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo.

La jefa de la Unidad Operativa del Centro Cívico,Valeria Albarracín, informó a DIARIO HUARPE que el personal policial tomó conocimiento del caso a partir del aviso de un transeúnte que alertó sobre la presencia de un hombre mayor con un presunto impacto de bala frente al monumento.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre de aproximadamente 77 años, quien presentaba una herida en la zona del tórax. Según precisó la funcionaria, al momento de la intervención el hombre se encontraba consciente y manifestaba dolor.

Traslado al hospital y secuestro de elementos

De inmediato se activó el protocolo correspondiente y se solicitó una ambulancia. El hombre fue trasladado al Hospital Rawson para recibir atención médica. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre su estado de salud.

En el lugar, los policías constataron que el hombre llevaba una mochila. Al ser consultado sobre el arma, el propio herido manifestó que se encontraba en su interior. Los efectivos verificaron esa información y hallaron un arma de fuego que, preliminarmente, sería calibre .32, aunque la confirmación quedará sujeta a las pericias balísticas.

Además, trascendió que el hombre habría dejado una carta. Sin embargo, desde la fuerza indicaron que no pueden brindar detalles sobre su contenido hasta contar con la autorización del fiscal de turno. Tanto el arma como la misiva quedaron bajo custodia policial para su análisis en el marco de la investigación.

Investigación en curso

Por el momento, no se pudo establecer si el disparo es reciente ni las motivaciones que habrían llevado al hombre a efectuarlo. La principal hipótesis que se analiza es la de un presunto intento de autodisparo, aunque las autoridades remarcaron que todo está sujeto a investigación.

La Fiscalía interviniente deberá determinar las circunstancias del hecho, el origen y estado del arma, así como el contenido de la carta secuestrada, elementos clave para esclarecer lo ocurrido en uno de los espacios públicos más concurridos de la provincia.