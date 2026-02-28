Mujeres de La Libertad Avanza San Juan preparan plataforma electoral

La sede de La Libertad Avanza en San Juan reunió a mujeres de todos los departamentos de la provincia para avanzar en su organización política. El objetivo de este encuentro fue sentar las bases de una mesa ampliada de Mujeres de La Libertad Avanza San Juan, que se formalizará en marzo durante el Mes de la Mujer. Esta estructura funcionará como una plataforma electoral diseñada para que las mujeres asuman un rol estratégico y competitivo en todo el territorio provincial.

Durante la jornada, se puso de relieve que las mujeres no solo acompañan los procesos políticos, sino que poseen la capacidad de conducirlos y transformarlos mediante el liderazgo y la gestión. Las asistentes resaltaron la importancia de generar espacios de formación y debate de ideas que les permitan proyectarse como futuras candidatas y referentes territoriales.

Publicidad

El diputado nacional José Peluc fue el encargado de cerrar la actividad, donde remarcó la importancia de las dirigentes en la toma de decisiones. Peluc manifestó: “Las mujeres en nuestro espacio tienen un rol importante en la toma de decisiones y en los puestos estratégicos que muchas de las que están acá saben desarrollar. No me quedan dudas de que de aquí saldrán muchas más dirigentes que ocuparán lugares de relevancia”.

En su discurso, el legislador también vinculó el trabajo local con el proyecto nacional al expresar: “Debemos trabajar para que al gobierno del presidente Javier Milei le vaya bien y replicar ese modelo en nuestra provincia”. Asimismo, destacó a Karina Milei como una figura esencial para la consolidación del espacio en todo el país y valoró su compromiso con el crecimiento del proyecto. El evento reafirmó que las mujeres libertarias sanjuaninas buscan ser protagonistas centrales de la construcción política futura.