Conflicto total: Israel y EE. UU. inician bombardeos contra Irán

Este sábado 28 de febrero de 2026, el Gobierno de Israel confirmó el inicio de un “ataque preventivo contra objetivos militares en Irán”, marcando una nueva fase en la crisis de Medio Oriente. La operación, denominada “El Rugido del León”, contó con la participación activa de Estados Unidos sobre el régimen de Teherán. En respuesta, la República Islámica disparó misiles y drones contra bases estadounidenses ubicadas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait.

Desde Florida, el presidente Donald Trump confirmó el inicio de “importantes operaciones de combate en Irán” y lanzó una advertencia severa: “Vamos a destruir su industria de misiles y aniquilar a su Armada”. Trump sostuvo que “el objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní”, ofreciendo a los militares de ese país “inmunidad o muerte segura” y llamando a los civiles a “tomar el control de su gobierno”. Sobre posibles bajas, el mandatario afirmó: “Eso ocurre en la guerra, pero es una misión noble”.

Publicidad

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que la misión busca “eliminar la amenaza existencial” de Irán e impedir su acceso a armas nucleares. “Agradezco al presidente Trump por su liderazgo histórico. Durante 47 años el régimen de los ayatolás ha gritado 'Muerte a Israel' y 'Muerte a Estados Unidos'”, declaró Netanyahu, quien pidió a su población “perseverancia y fortaleza”.

Mientras en Jerusalén sonaban sirenas de emergencia y se declaraba el estado de emergencia especial, en Teherán se reportaron fuertes explosiones y columnas de humo. Periodistas de AFP y la agencia Fars indicaron que la naturaleza de los estallidos sugiere un ataque con misiles. Previamente, Washington y China habían instado a sus ciudadanos a evacuar la zona, mientras Estados Unidos retiraba personal no esencial de su embajada y se mantenían negociaciones nucleares en Ginebra. El Ejército israelí emitió una “alerta proactiva” para preparar a sus ciudadanos ante inminentes contraataques.