Julieta Prandi denunció al ex por no cumplir con la manutención de sus hijos

La problemática del incumplimiento de la cuota alimentaria ha puesto en el foco judicial a Mauro Icardi y Claudio Contardi tras revelarse documentos y reclamos públicos de sus exparejas. En el caso del futbolista del Galatasaray, una resolución del Juzgado Civil 106 confirmó una deuda acumulada de USD 147.582 para sus dos hijas.

El periodista Juan Etchegoyen, quien presentó las pruebas, afirmó: “Tengo documento judicial, Maurito con esto está en llamas ahora en Estambul”. Además, el panelista apuntó contra la defensa legal de Icardi: “Hasta acá las abogadas de Icardi decían que no había ningún tipo de pedido, que no se tenía que pagar nada... y bueno, este documento por lo menos refleja que no es así”.

Wanda Nara, quien atraviesa un tratamiento por leucemia, calificó como “una vergüenza” el hecho de que las abogadas Lara Piro y Elba Marcovecchio cobren USD 30.000 mientras ella debe afrontar gastos familiares elevados. La empresaria detalló: “Este año tuve que desembolsar 120 mil dólares para la escuela a la cual asisten mis hijas con Icardi en Buenos Aires”. Ante la falta de regularización de la prepaga por parte del jugador, Nara sentenció: “Yo no puedo esperar a que él o la justicia lo resuelvan porque tengo que pagar una medicación que me da la prepaga”.

Simultáneamente, Julieta Prandi denunció al Juzgado N.º 2 de San Isidro por el expediente iniciado el 29 de marzo de 2022, reclamando que su exesposo, Claudio Contardi, no cumple con la manutención desde hace casi cuatro años. Prandi expresó en sus redes: “¿Sería mucha molestia que, después de reclamar alimentos durante cuatro años, finalmente tomen las medidas correspondientes para que mis hijos reciban su cuota? Vengo haciéndome cargo de todo desde siempre”.

Dirigiéndose a la magistrada, añadió: “Muchas gracias señora jueza. Usted entenderá que no es justo que una madre sostenga todo de por vida”. Esta situación se da pese a que Contardi fue condenado en agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado y perjuicio psicológico cometidos entre 2015 y 2018.