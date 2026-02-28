Milei celebró la sanción de la Reforma Laboral: "Histórico"

El presidente Javier Milei celebró en la red social X la sanción definitiva de la Ley de Reforma Laboral, un evento que calificó como “histórico” y una “modernización laboral”. Al finalizar las sesiones extraordinarias, la Cámara Alta dio luz verde al proyecto con 42 votos, gracias al respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el peronismo disidente.

La negociación estratégica requirió que el oficialismo cediera en puntos críticos para garantizar la aprobación. Se moderó el esquema de indemnizaciones del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y se preservó el aporte del 6% para el sistema de salud de las obras sociales. Asimismo, se suprimió el artículo 44, que intentaba reducir salarios y plazos de cobertura en licencias por accidentes o enfermedades inculpables. El mandatario nacional expresó efusivamente en sus redes: “HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral. VLLC!” y, minutos más tarde, agregó: “FELICITACIONES LLA & ALIADOS...!!! VLLC!”.

Este avance legislativo coincidió con otros movimientos clave para el Ejecutivo, como el respaldo a la reforma de la Ley de Glaciares y la aprobación del RIGI para Veladero en San Juan. En el plano internacional, el gobernador Orrego integrará la comitiva presidencial hacia el "Argentina Week" en Estados Unidos.