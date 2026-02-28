La Justicia le negó a Chiqui Tapia un nuevo permiso para salir del país

El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó una nueva solicitud de Claudio “Chiqui” Tapia para salir de Argentina con destino a Barquisimeto, Venezuela. El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pretendía ausentarse desde el 28 de febrero hasta el 3 de marzo para participar, como representante de la Conmebol, en la inauguración de obras de un centro nacional de alto rendimiento.

La negativa judicial se enmarca en la prohibición de salida del país que pesa sobre Tapia y otros directivos en una causa por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social, con un perjuicio fiscal superior a los $19.350.000.000 detectado por ARCA. El magistrado resolvió: “Corresponde no hacer lugar a la petición de autorización de viaje efectuada por la defensa técnica”.

Amarante fundamentó su decisión en la situación política del destino y la falta de garantías diplomáticas. En la resolución, sostuvo que: “Tampoco puede desconocerse la situación de inestabilidad política existente en el país al que se pretende viajar, que incluye -como es de público conocimiento- denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas (entre ellas, ciudadanos argentinos)”. Asimismo, advirtió que “también debe ponderarse que las relaciones diplomáticas entre nuestro país y la República Bolivariana de Venezuela se encuentran en un estado tal que tampoco existe garantía alguna que en la eventualidad que debieran cursarse requerimientos en miras de lograr la sujeción del peticionante al proceso, los mismos sean atendidos”.

El juez consideró “dudosas” las circunstancias del viaje tras notar que, en una autorización previa para visitar Colombia y Brasil, la defensa informó un traslado a Caracas que excedía los límites impuestos, aunque no se concretó por la postergación del acto.

Tapia está citado a indagatoria el jueves 5 de marzo, mientras que el cronograma continúa con Gustavo Lorenzo el día 6, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina el 9, y el tesorero Pablo Toviggino el 11 de marzo. La defensa, a cargo de Lucio Simonetti, presentó un planteo de nulidad contra la citación y un reclamo de sobreseimiento por inexistencia de delito ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. La denuncia original, realizada por los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal, señala omisiones sistemáticas en pagos de IVA, Ganancias y contribuciones patronales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.