Cayó una red familiar de droga en Chimbas con medio kilo de cocaína

La Policía de San Juan logró desarticular una red de comercialización de estupefacientes en el departamento Chimbas tras una investigación de varios meses que incluyó tareas de inteligencia, vigilancia encubierta y análisis de movimientos. El operativo consistió en allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado Federal en tres domicilios del sector norte del Gran San Juan: el Barrio Parque Industrial, el Loteo Parque Norte II y el Barrio Cipolleti.

Como resultado de los procedimientos, los efectivos incautaron medio kilo de clorhidrato de cocaína fraccionado para su venta, balanzas de precisión y un total de $587.300 en efectivo. Además, se secuestraron cinco teléfonos celulares, un arma de fuego y municiones de distinto calibre. La intervención del can detector Farkas fue determinante para localizar la sustancia en los inmuebles registrados, donde se establecía que la droga era fraccionada y distribuida, generando un flujo constante de compradores en diversos horarios.

Durante los operativos fueron detenidos dos hombres, familiares entre sí, quienes están señalados como los principales responsables de la distribución en la zona. Los acusados quedaron a disposición de la Justicia Federal y podrían enfrentar cargos por tenencia y comercialización, mientras se peritan los celulares secuestrados para determinar si existen más involucrados en la red.