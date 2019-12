Mujeres santafesinas replicaron performance chilena contra violencia machista que se volvió viral

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Centenares de mujeres agrupadas en la Mesa Ni Una Menos Santa Fe y otras organizaciones replicaron hoy en la plaza 25 de Mayo de la capital santafesina la performance que realizó el colectivo chileno Las Tesis, que se volvió viral a través de una canción llamada "Un violador en camino", tomada como un himno feminista para denunciar la violencia de género.



La marcha se realizó por el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries que se celebró en todo el mundo el lunes pasado, pero que en Santa Fe no se había efectuado por cuestiones climáticas..



La actividad,se realizó luego de la marcha que abarcó alrededor de 400 metros entre la Plaza del Soldado Argentino y la 25 de Mayo.



La performance, denominada “Un violador en tu camino”, fue realizada por centenares de mujeres, la gran mayoría exhibiendo el pañuelo verde que simboliza la adhesión al proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito, y una venda negra en los ojos.



Voceros de la organización indicaron que tanto la marcha como la performance tuvieron como objetivo "adherir al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género y para mantener la lucha por la erradicación de la violencia física, laboral, psicológica y sexual".



La performance, que consiste en cantar y bailar la canción Un violador en tu camino" fue realizada por primera vez en Valparaíso, Chile y se volvió viral, por lo que se llevó a cabo además en Santiago de Chile, Bogotá, Madrid, Barcelona, París y Sydney.



La canción fue tomada como "un himno feminista" para denunciar la violencia de género en todo el mundo.