Tras varios días de idas y vueltas entre los que hubo actas de infracción, descargos de los apuntados y asesores letrados de por medio, Defensa al Consumidor sancionará a un supermercado con una dura multa económica.

Según confirmaron desde el área a DIARIO HUARPE, la multa se la aplicarán a Chango Más, firma que tiene varias sucursales en la provincia, debido a que tenían un precio en góndola y en caja cobraban otro distinto, generalmente más caro.

El monto de la misma asciende a un total de $3.000.000. Ese número es el valor total que deberá abonar la empresa, ya que primero les hicieron dos multas de $500.000 por estos sobreprecios. Mientras que le realizaron una tercera de $2.000.000 por reincidencia.

A esta sanción económica llegaron debido a que Defensa al Consumidor incrementó los controles a comercios a mediados de julio, cuando el dólar subió de forma repentina por la renuncia del ahora exministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Tomaron esta decisión porque, con el disparo del dólar, comerciantes comenzaron a elevar sus precios y a hacer especulaciones.

En ese momentopusieron énfasis en controlar los preciosde las góndolas y cajas de todo tipo de locales, haciendo hincapié en los supermercados.

Cuando fueron a Chango Más por primera vez, sacaron ocho productos expuestos al azar y en dos no coincidían los precios con los que se cobraban en caja. A los días, se volvió a hacer una recorrida por otro local de la misma empresa y se hizo el mismo procedimiento, pero esta vez con 15 productos y uno no coincidía con el monto expuesto al público. Fueron una tercera vez y pasó lo mismo: de 15 productos seleccionados al azar, uno no coincidía.

La reincidencia del accionar motivó al área a hacer esta elevada multa económica a la firma, que fue notificada este miércoles.

El monto lo definieron por el repetido accionar de la empresa y porque, a pesar de que tuvieron actas de infracción anteriormente, siguieron cobrando con sobreprecios.

Si bien es una de las multas más duras que hasta el momento aplicaron desde la cartera, podría haber sido peor, ya que los montos que ellos tienen en cuenta ante este tipo de infracciones puede ir desde los $500.000 hasta los $5.000.000.