El partido ya terminó, Las Águilas ya se consagraron campeonas del mundo tras vencer a España por 3 a 0. En medio de tantos abrazos, se puede observar a la arquera sanjuanina Anabella Flores, acompañada de su familia. Allí sus padres le alcanzan un pequeño bolso donde sacó la imagen de su abuela y la besó mirando al cielo, agradeciendo a su ángel guardián que la acompañó para recibir tan solo un gol en los últimos dos encuentros de la cita mundialista. “Este es un logro que se lo quería dedicar a mi abuela que lamentablemente no llegó”, afirmó en diálogo con DIARIO HUARPE. Se trata de Martha, la abuela paterna que hace poco más de un mes partió la acompaña espiritualmente.

Acompañada de su familia, la arquera sanjuanina celebró la obtención de la copa del mundo. Gentileza Jerónimo Flores.

“Es un logro de todos, de los que estuvieron siempre y los que no. Es una mezcla de sentimientos. Estoy muy contenta, habrá que sentarse porque me descompuse en un momento y no daba más. Mi hermano que vive en el exterior se vino desde lejos”, dijo tras los primeros festejos que había compartido con sus compañeras de Selección.

A continuación, reconoció que hubiese sido muy diferente si esta vez no lograban una vez más el ansiado objetivo después de 7 años donde les tocó quedarse “con la sangre en el ojo”. “Las arqueras a veces acumulamos más sangre en el ojo porque recibimos muchas críticas que a veces no son constructivas, pero hoy se nos dio”, expresó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Anabella posa junto a su familia en los festejos por la medalla dorada. Gentileza Jerónimo Flores.

Luego explicó parte de la “receta” que siguió junto a una de sus compañeras de arco, Andrea Jara, en la preparación para este mundial femenino que se jugaba por primera vez en San Juan. Es que las dos porteras argentinas decidieron entrenarse juntas desde el mes de marzo en el gimnasio, en la pileta, en cancha con los hombres, en los clubes Olimpia y Bancaria, entre otros más. "Entrenamos con un lampazo adelante que no me dejaba ver una bosta. No podíamos no salir campeonas”, amplió.

“Esta selección tuvo mucha tranquilidad, mentalidad y alegría en todo el proceso. Nos tocó prepararnos con un cuerpo técnico excelente, con una calidad de personas impresionantes. Tuvieron convicción con nosotros desde el minuto uno y cada frase que nos repitió Darío Giuliani son para tatuarnos”, destacó.

Según las palabras de la dueña del arco de Las Águilas, la semana del mundial femenino fue bastante difícil para ella y su compañera de habitación Julieta Fernández, la goleadora. “Estuvimos enfermas, con un virus. Por eso no me tocó atajar un par de partidos. Realmente no sabemos cómo hicimos para recuperarnos. Estaba muy agitada, me cansé de rezar y de prometer”, aseveró.

La arquera sanjuanina levantó la copa junto a sus compañeras de Selección. Gentileza Jerónimo Flores.

En esa misma línea señaló que junto a sus compañeras sabían que para Argentina el mundial son solo dos partidos, la semifinal y la final. “Los demás partidos los jugamos siempre con fe y convicción. Hoy había que tirarse a cualquier parte a todas las pelotas, atajar con lo que sea. La energía de la gente es contagiosa”, expresó.

“Nosotros sabíamos que la preparación clave estaba en nuestra cabeza porque la liga local nuestra no está a la misma altura que las europeas. Por eso entrenábamos con los junior, y varios clubes de la provincia. Estoy agradecida de todos los que nos acompañaron en este proceso”, exclamó.

Finalmente, al ser consultada por la bocha más difícil que tuvo durante esta final ante España, la arquera reconoció que fue a los 7′ 15″ del segundo tiempo, cuando Las Águilas penalizaron las 10 faltas y las ibéricas tuvieron su oportunidad de descontar a través de una falta directa. Aina Florenza intentó gambetear a una gigante Anabella Flores y la bocha se fue por la parte externa del arco nacional. “Yo sabía lo que ella iba a intentar hacer, así que me quedé parada como una momia para que termine tirándola afuera”, cerró.