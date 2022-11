Finalmente, este sábado Argentina se sacó la bronca del duro debut y caída ante Arabia Saudita y superó a México por 2-0. Los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández volvieron a darle la confianza e ilusión a la selección para enfrentarse a Polonia y soñar con avanzar a los octavos de final. Sobre las diversas probabilidades, todavía permanece las dudas para la clasificación de la Scaloneta a la siguiente fase del Mundial de Qatar 2022.

En primer lugar, cabe aclarar que la victoria ante Polonia lo depositará en la próxima ronda. Caso totalmente contrario es ante la posibilidad de una derrota, que dejaría a la albiceleste sin chances de continuar en la Copa.

Cómo Argentina terminaría primera en el grupo

Con el objetivo de no cruzarse con el rival más fuerte del Grupo D, en el que todo indica que sería Francia (única clasificada a la siguiente fase en todo el campeonato), Argentina debe ganar su partido y esperar que Arabia Saudita no le gane a México o no la supere en diferencia de gol. Momentáneamente, el conjunto de Messi y compañía tiene a favor este número, porque cuenta con +1, mientras que los asiáticos permanecen con -1.

Cómo Argentina finalizaría segunda

Como se resaltó anteriormente, puede vencer a Polonia, pero si Arabia Saudita golea a México y lo supera en la tabla por diferencia de gol.

En el caso del empate, los cuatro puntos de los polacos (Argentina tiene tres) favorecerían a los europeos, que no deberán esperar de otro resultado para alcanzar los octavos. Ante este escenario y un triunfo saudí, el combinado dirigido por Lionel Scaloni quedaría eliminado, pero si los árabes terminan igualados con México, beneficiaría a los sudamericanos.

Continuando con la probabilidad de empate entre Argentina con Polonia, el posible triunfo de los “Aztecas” ayudaría a la albiceleste si los dirigidos por el “Tata” Martino superan a Arabia Saudita por tres goles o menos. Escenario diferente sería si los norteamericanos le ganen a la selección asiática por cuatro tantos o más.