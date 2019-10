Municipalidad de La Plata pide no sacar la basura mientras se desarrolle el Encuentro de Mujeres

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Municipalidad de La Plata comunicó hoy que el fin de semana largo del 12, 13 y 14 de octubre no hay que sacar la basura a la calle por las tormentas pronosticadas y ante el desarrollo del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), que prevé recibir a unas 200.000 personas en la capital bonaerense. Desde la Comuna aconsejaron que los residuos no se saquen a la calle durante todo el fin de semana largo y "hasta el martes" 15 de octubre. "Por el pronóstico de lluvias, los cortes programados por el Encuentro Nacional de Mujeres y el fin de semana largo, te pedimos que este sábado, domingo y lunes evites sacar la basura", fue el mensaje comunal a dos días del inicio del evento feminista que congregará mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y personas no binarias. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que va a llover desde el viernes y todo el sábado. El ENM, que busca ampliar su nombre en esta edición al de Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y personas no binarias, comenzará con un acto de Apertura en el Estadio Único el sábado a las 9 y se extenderá hasta el lunes, cuando se leerán las conclusiones de los talleres y actividades.