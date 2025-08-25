La música folclórica de San Juan está de luto tras el fallecimiento de Horacio Villafañe, conocido artísticamente como el “Chango Huaqueño”. El deceso ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este lunes, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.

Villafañe era considerado una figura emblemática y un pilar fundamental de la cultura jachallera. Durante más de cinco décadas, su voz y su guitarra se convirtieron en sinónimo de la identidad del norte sanjuanino. Su arte trascendió el escenario para transformarse en un elemento central de reuniones familiares, peñas y festivales, donde lograba unir generaciones a través de su repertorio.

Más allá de su faceta como intérprete, el “Chango Huaqueño” fue reconocido como un embajador de las tradiciones de Jáchal. Su capacidad para comunicar la esencia de las raíces locales a través de sus coplas lo consolidó como un referente indiscutido de la música popular argentina.

Su partida deja un vacío significativo en el ámbito cultural de la provincia. La comunidad artística y el público en general lo despiden con pesar, al tiempo que reconocen que su legado pervivirá a través de su vasta obra musical.