Murió el jefe del Ejército de Argelia y hombre fuerte del país

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El poderoso jefe del Ejército argelino, Ahmed Gaid Salah, considerado el hombre fuerte de la ex colonia francesa, murió hoy de manera inesperada, informó la TV estatal, lo que deja al país en gran incertidumbre política tras 10 meses de protestas contra el gobierno.



Gaid Salah, de 79 años, murió de un infarto cerebral en un hospital militar de Argel, días después de las elecciones presidenciales del 12 de diciembre, en las que resultó elegido el ex primer ministro Abdlemajid Tebboun, informó la agencia de noticias EFE.



Durante meses las calles de Argel fueron escenario de protestas populares que desembocaron en la renuncia a un nuevo mandato del histórico Abdelaziz Bouteflika, forzado por la calle y por la presión del general Gaid Salah.



El hoy fallecido también suscitó el descontento popular a pesar de haber empujado a la renuncia de Bouteflika en aplicación del artículo 102 de la Constitución que establece las causas para fijar el impedimento del presidente del país.



Las marchas de protestas se han mantenido en todas las regiones del país cada martes y cada viernes, marcadas por dos lemas: "Queremos un estado civil, no uno militar" y "Gaid Salah, márchate, el pueblo es la soberanía y reclama libertad".



El nuevo presidente Tebboun, quien asumió la semana pasada, anunció un período de duelo de siete días en todo el país árabe del norte de África tras la muerte del jefe del Ejército.