Murió la mujer que se roció con alcohol y se prendió fuego

La comunidad de Caucete se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de I.T., una vecina de 39 años que permanecía internada en el Hospital Marcial Quiroga. La mujer, quien residía en el barrio Felipe Cobas, no logró recuperarse de las gravísimas lesiones sufridas tras rociarse con alcohol y prenderse fuego.

El suceso se registró específicamente en la intersección de Avenida de los Ríos y calle Enfermera Medina. Como consecuencia del incidente, la víctima resultó con más del 80% de su cuerpo afectado por las llamas, un estado crítico que finalmente desencadenó su deceso en las últimas horas.

Dada su trayectoria como vecina reconocida en la zona, la noticia ha generado una importante conmoción social. A través de las redes sociales, tanto familiares como allegados han manifestado su dolor, despidiéndola con diversas muestras de cariño y afecto.