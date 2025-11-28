Murió la productora de Intrusos y amiga de Pallares y Lussich

Una profunda tristeza sacude al ambiente del espectáculo tras confirmarse la muerte de Meche Portillo, quien se desempeñaba como productora de Intrusos y era amiga cercana de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. La noticia del deceso fue confirmada por Pallares, quien se mostró consternado ante este desenlace.

La situación de salud de Meche se había descompensado de un día para el otro, aunque los conductores habían evitado dar detalles sobre su estado. Previamente, el martes 25, los periodistas habían solicitado una cadena de oración por su salud.

El fallecimiento representa un gran golpe para los integrantes del ciclo de América TV. De hecho, Meche había estado con Pallares y Lussich el fin de semana anterior en Jujuy, acompañándolos en el cierre de la gira de su obra teatral, Socios al desnudo.

A través de sus redes sociales, Adrián Pallares expresó su inmenso dolor: “No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer, y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida”. El conductor destacó la calidad humana de su amiga, describiéndola como “Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena, cariñosa y por sobre todo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana compañera”.

Pallares recordó un momento reciente que se volvió imborrable: “el último sábado a la noche y esa comida con Rodrigo, en la cual nos reímos y recordamos anécdotas de estos tres últimos años de gira teatral". Y cerró la anécdota con la dolorosa comprensión de que fue su despedida: “Una comida que duró hasta pasada las 3 de la mañana y que nadie pudo pensar en ese momento, que sería la última de los tres juntos”.

Por su parte, Rodrigo Lussich también la despidió en sus cuentas, manifestando su gratitud y admiración. Lussich agradeció: “por haberte cruzado en mi vida, gracias por ser tan cariñosa siempre conmigo, gracias por cuidarme y cuidarnos en todo lo que tenía que ver con el trabajo y en la vida”.

El periodista resaltó la incansable lucha de Portillo: “Gracias por tu amor a la pelea, a darlo todo y a no rendirte por nada, ese amor contagioso para todos los que a veces nos quejamos por boludeces". Concluyó su conmovedora despedida con una promesa de afecto duradero: “Vas a estar siempre en mi mente y en especial en mi corazón. Te quiero hoy y para toda la vida”.

Lussich compartió, además, fragmentos de una carta que había escrito con la esperanza de no tener que publicarla. En ella, le decía: “Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea. Voy al contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste”. En su texto, el conductor le había transmitido un mensaje de coraje: “Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento…”.

Finalmente, Lussich explicó que ahora Meche se encuentra “volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores. Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos”.