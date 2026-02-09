Las obras de remodelación en la Unión Vecinal Villa Fort avanzan a buen ritmo en Santa Lucía y ya muestran cambios visibles en uno de los espacios comunitarios más utilizados del barrio. Los trabajos forman parte del plan de fortalecimiento de instituciones intermedias que impulsa el municipio, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y social en distintos puntos del departamento.

Desde la Municipalidad de Santa Lucía remarcaron que la intervención apunta a renovar el predio para optimizar el uso de sus instalaciones y garantizar las mejores condiciones para las actividades que allí se desarrollan. La obra se encuentra en una etapa avanzada de ejecución y contempla mejoras tanto en los espacios comunes como en sectores clave del edificio.

En ese contexto, el intendente santaluceño Juan José Orrego destacó este tipo de intervenciones en el territorio. “El compromiso se construye todos los días, con trabajo constante, presencia en cada barrio y hechos concretos”, señaló, al referirse al avance de las obras y al vínculo permanente con las instituciones vecinales.

Las tareas incluyen arreglos estructurales y la recuperación de áreas destinadas a encuentros sociales, actividades culturales y propuestas deportivas. La intención es que la vecinal cuente con un salón y zonas recreativas más seguras, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales de la comunidad, favoreciendo un uso más intensivo durante todo el año.

Para Orrego, la obra en Villa Fort sintetiza el rumbo de la gestión municipal. “En la Unión Vecinal Villa Fort, este proceso se refleja en cada etapa de la obra, fortaleciendo la unión y el crecimiento del barrio y de todos los vecinos”, expresó el jefe comunal.

Este avance se enmarca en una política más amplia que viene desplegando el municipio en distintos barrios, con foco en la recuperación del espacio público y el acompañamiento a las organizaciones civiles. La mejora de clubes, uniones vecinales y otras instituciones barriales es considerada una herramienta clave para fortalecer el entramado social y promover la participación vecinal.

Desde la comuna remarcaron que el ritmo de obra se mantiene dentro de los plazos previstos, con prioridad en la mano de obra local y en la utilización de materiales de calidad. La planificación contempla completar este esquema de mejoras en los próximos meses, con el objetivo de que cada sector del departamento disponga de espacios adecuados para el desarrollo comunitario.

En ese sentido, el intendente remarcó la continuidad del trabajo municipal. “Seguimos avanzando con responsabilidad, cercanía y una gestión que no se detiene. Sigamos haciendo, sigamos construyendo”, cerró diciendo Orrego.