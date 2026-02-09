Dura crítica a la Vuelta Internacional a San Juan: “Un Ferrari con un motor de Fiat 600”

La polémica por el impacto real de la Vuelta a San Juan volvió a encenderse con declaraciones contundentes que llegaron desde Mendoza. Fernando Lanzone, presidente de la Asociación Ciclista de esa provincia, fue categórico al analizar el ciclo internacional que tuvo la competencia sanjuanina y lanzó una frase que resonó con fuerza en el ambiente del ciclismo: “Ellos andaban en un Ferrari con un motor de Fiat 600”.

Las declaraciones fueron realizadas en la Radio Post 92.1, durante el programa Partido Liquidado, donde Lanzone comparó el modelo sanjuanino con el mendocino y apuntó contra la fuerte dependencia del financiamiento estatal. Según su mirada, el problema no fue la jerarquía deportiva del evento, sino la falta de una estructura que sostuviera al ciclismo una vez cerrada la etapa internacional.

Publicidad

“Siempre les dije que ellos andaban en Ferrari con un motor de 600. Y nosotros andamos en un 600 con un motor de Ferrari”, insistió el dirigente. “A la vista está que seguimos haciendo y no nos fuimos de la línea, y a ellos se les complicó mucho”, agregó, al marcar la diferencia entre ambos modelos.

Entre 2017 y 2023, en la gestión de gobierno de Sergio Uñac, la Vuelta a San Juan tuvo carácter internacional al integrar el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI), lo que la posicionó entre las competencias más relevantes del país. En ese período arribaron a la provincia ciclistas de renombre mundial.

Lanzone describió el final del proceso con otra imagen elocuente: “Pasar de andar en un Mustang a andar en un Citroën 12B sin puertas fue muy feo”, señaló, en referencia a las dificultades que atravesó luego el ciclismo sanjuanino tras el cierre de la Vuelta Internacional.“No dejaba nada”.

Fernando Lanzone, presidente de la Asociación Ciclista de Mendoza. (Foto: gentileza diario Mendoza Sur)

El dirigente mendocino también citó expresiones del asesor del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Héctor "Willy" Lucero, quien ya había advertido sobre las consecuencias de ese esquema. “El otro día Willy posteó diciendo que la Vuelta a San Juan los había dejado liquidados”, señaló. “Era hermosa, era divina, pero no dejaba nada”, insistió.

Ese diagnóstico coincide con lo que Lucero había planteado en octubre de 2025 en el programa Café de la Política, emitido por HUARPE TV. Allí fue directo: “San Juan hacía la vuelta para que el circo lo trajeran de afuera y se llevaban la plata los de afuera”. También apuntó a la dependencia que se generó en el ciclismo local: “Desde hace 20 años se acostumbró al ciclismo a ser subsidiado”, y advirtió sobre la caída del calendario de competencias.

Publicidad

"Venían equipos en ese momento y estaban 10 días antes de la vuelta y regalaba bicicletas al gobernador de ese momento, al secretario de deporte de ese momento", criticó Lucero en ese momento.

El cruce político y los costos

La discusión se profundizó la semana pasada luego del cruce entre el exsecretario de Deportes de San Juan y actual diputado nacional y presidente de la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA), Jorge Chica, y el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero. El exfuncionario uñaquista criticó lo hecho en materia turística en la provincia en sus redes oficiales, a lo que el actual titular de la cartera orreguista, salió a cruzarlo y puso de ejemplo la última Vuelta a San Juan organizada que costó alrededor de $300 millones.

“La Vuelta de San Juan que hicimos nosotros costó alrededor de $300 millones. La carrera que nos ofreció el dirigente de la UCRA (por Chica) tenía un costo de entre $10.000 y $13.000 millones”, afirmó Romero.

Además, Romero cuestionó el impacto real de los eventos de elite financiados con fondos públicos durante la gestión anterior. “Muchas veces esos eventos no dejan nada para el deporte sanjuanino. El ciclismo terminó en crisis, con cada vez menos chicos practicando la disciplina, porque la mayoría no podía competir en carreras UCI de ese nivel”, aseveró, marcando las diferencias entre una la Vuelta uñaquista y la Vuelta orreguista.