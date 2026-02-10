La posibilidad de un paro de colectivos en San Juan volvió a instalarse en la agenda luego del acuerdo salarial alcanzado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras en Capital Federal y el Conurbano se cerró un incremento del 4% en tres tramos, en la provincia las negociaciones entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte siguen abiertas y sin definiciones concretas.

Desde el gremio explicaron que el objetivo es replicar en el interior del país el mismo esquema salarial que ya rige en Buenos Aires. En ese marco, Antonio Ruiz, secretario de Finanzas de la UTA San Juan, confirmó a DIARIO HUARPE que el diálogo con los empresarios continúa, aunque advirtió que la falta de acuerdo podría derivar en medidas de fuerza. “En el interior aún estamos con paritarias activas y negociando con los empresarios en pos de obtener el mismo acuerdo que en Buenos Aires, pero claramente si no se llega a un entendimiento se activarán las medidas de fuerza, lo que involucraría que no haya colectivos”, sostuvo.

Por ahora, la clave para evitar un paro pasa por cerrar un acuerdo salarial que contemple la recomposición lograda en el AMBA. Allí, el sindicato acordó una suba del 4% distribuida en tres tramos: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo. Con ese esquema, desde abril el sueldo básico de un chofer de colectivos alcanzará los $1.574.000.

La tensión no es exclusiva de San Juan. A nivel nacional, la UTA emitió un duro comunicado en el que advirtió que en muchas provincias las discusiones salariales se traban por argumentos financieros de las empresas. “Es sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones de caja”, señaló el texto firmado por el secretario general nacional, Roberto Fernández.

Además, el gremio puso el foco en una contradicción que, a su entender, debilita la postura empresaria. “Los empresarios se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que las tarifas son más altas que en el AMBA”, remarcaron, aludiendo a que en muchas ciudades del interior el boleto de colectivo tiene un valor superior al del área metropolitana.

Del lado de las cámaras empresarias, el planteo es claro: reconocen la presión inflacionaria sobre los salarios, pero sostienen que no pueden afrontar la suba sin una actualización de los subsidios o un ajuste en el precio del boleto. En ese sentido, el Gobierno nacional se comprometió a analizar en los próximos días una mejora en los subsidios o en las tarifas para cubrir la diferencia que implica el acuerdo salarial para los salarios de AMBA, pero no para el resto del país.

En San Juan, el desenlace dependerá de si esas definiciones llegan a tiempo y si las empresas aceptan trasladar el acuerdo del AMBA al ámbito local. Mientras tanto, la negociación sigue abierta y el escenario permanece en suspenso: si hay acuerdo, el servicio se garantiza; si no, la provincia podría enfrentar un paro de colectivos en las próximas horas.