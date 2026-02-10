El gobernador Marcelo Orrego encabezó una reunión en Casa de Gobierno con las máximas autoridades de la empresa Arcor, en el marco de una visita protocolar que la compañía realiza de manera anual en distintas sedes operativas del interior del país.

Del encuentro participaron también el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Agricultura, Miguel Moreno; y el secretario de Industria, Alejandro Martín. La reunión tuvo como eje el presente de las plantas que la firma posee en San Juan y los proyectos previstos a futuro, con foco en el fortalecimiento del sector agroindustrial.

En representación de Arcor estuvieron presentes su presidente, Alfredo Pagani; el CEO, Andrés Graziosi; el director, Nicolás Martín; el gerente general de Operaciones Industriales y Supply Chain, Gabriel Albertinazzi; el gerente de Producción y Compras Agrícolas, Antonio Ovalles Rodríguez; y el gerente general de Administración y Finanzas, Pablo Mainardi.

Durante el diálogo, los directivos expresaron la voluntad de la compañía de sostener su presencia en la provincia y continuar desarrollando su actividad productiva. En ese marco, destacaron el desempeño de los trabajadores sanjuaninos y señalaron que las plantas locales registran altos niveles de productividad y un bajo índice de ausentismo, ubicándose entre las de mejor rendimiento dentro de la estructura nacional de la empresa.

Arcor mantiene una fuerte presencia en San Juan a través de dos unidades productivas. En Villa Krause funciona la planta de La Campagnola, dedicada a la elaboración de salsas y conservas de tomate, mientras que en el departamento Rawson opera Zucamor, especializada en la producción de cartón, papeles y packaging flexible.

La reunión formó parte de la agenda institucional orientada al desarrollo productivo y al fortalecimiento del entramado agroindustrial en la provincia.