El Hospital Doctor Guillermo Rawson experimentó un notable incremento en la cantidad de pacientes con obra social que solicitan atención. En los últimos meses, aumentó un 30% la demanda de atención médica de las personas que cuentan con algún tipo de cobertura privada.

Así lo confirmó el director del establecimiento, Juan Pablo Gempel, a DIARIO HUARPE, al detallar que el 30% de las atenciones actuales en el centro de salud central de la provincia corresponde a pacientes que ya cuentan con cobertura de obras sociales, especialemnte en las sindicales, OSP o PAMI. Además, destacó que se trata de un porcentaje que continuará en aumento.

Al analizar el crecimiento a este tipo de pacientes, el director del nosococio explicó que el aumento responde a múltiples factores. “Se ha observado un crecimiento sostenido de la demanda en pacientes que antes tenían cobertura y hoy ya no cuentan con ella, y otros que, aun teniendo obra social, eligen atenderse en el hospital. Por lo tanto, la demanda general ha aumentado”, señaló.

Al referirse al impacto de este crecimiento en el funcionamiento del hospital, el director señaló que el mayor aumento se concentra en las áreas de mayor circulación. “El incremento se percibe principalmente en los consultorios externos y en el servicio de urgencia, que son los primeros puntos de contacto con el sistema de salud”, explicó Gempel. Esto se refleja en un aumento tanto de los turnos programados para las distintas especialidades como de la atención espontánea en el área de urgencias.

Acceso a turnos

En cuanto al acceso a la atención, el director destacó el funcionamiento de las herramientas digitales, que se consolidaron como la principal vía para la obtención de turnos. “El sistema de turnos está funcionando muy bien. Hemos mejorado mucho a través del chatbot y del número 0800, y la atención de la demanda espontánea también se desarrolla de forma positiva”, sostuvo.

Nuevos consultorios en el Rawson

Por último, Gempel se refirió a la puesta en marcha de la ampliación el Hospital Rawson con los nuevos consultorios externos que estarán ubicados en la esquina de Estados Unidos y Santa Fe y que permitirán mejorar la atención de los pacientes sanjuaninos en el corto plazo. “Van a brindar mayor comodidad tanto a los profesionales como a los pacientes. En una primera etapa se mantendrán las mismas especialidades, pero la mejora en la calidad de atención será notable por el espacio físico, y además existe el compromiso de extender el horario de atención”, concluyó.