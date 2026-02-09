Un hombre fue encontrado sin vida este lunes 9 de febrero en el interior de su camioneta, en plena vía pública del departamento Rawson. El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Mendoza y Perona y generó conmoción entre vecinos y transeúntes que presenciaron la escena.

De acuerdo a información de fuentes policiales, el conductor habría sufrido una descompensación mientras se encontraba al volante, lo que provocó su fallecimiento. Si bien el episodio generó un importante despliegue policial y sanitario, se determinó que se trató de una muerte natural.

Según relataron testigos, el hombre habría perdido el conocimiento dentro del vehículo, aunque, afortunadamente, la situación no derivó en un siniestro vial ni en daños a terceros. La identidad y la edad del fallecido no trascendieron oficialmente.

En el lugar trabajó personal policial y del servicio de emergencias, quienes constataron el deceso. Según se informó, un médico de cabecera extendió el certificado de defunción, motivo por el cual el hecho no fue judicializado y el trámite quedó cerrado en la Justicia.

El episodio causó un fuerte impacto entre quienes circulaban por la zona y los vecinos del lugar, que observaron el operativo desplegado alrededor del vehículo mientras se realizaban las tareas correspondientes.