Un trabajador municipal de Santa Lucía perdió la vida este viernes en horas de la mañana, luego de sufrir una descompensación mientras desempeñaba sus tareas laborales. El hecho ocurrió en la zona de calle Roque Sáenz Peña, pasando Colón. Este lamentable suceso se inscribe en la sección de Policiales.

El operario fallecido fue identificado como Luis García, de 57 años. Según informaron fuentes de la investigación, García se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en un espacio verde que colinda con una acequia, en la zona antes mencionada.

Cerca de las 9:30 de la mañana, Luis García comenzó a sentirse mal. Tras la descompensación, el trabajador cayó al cauce de la acequia. Sus compañeros, que se encontraban con él realizando las tareas habituales, inmediatamente intentaron auxiliarlo. Lograron sacarlo del cauce y llamaron al 911.

Minutos después de la llamada, personal de Emergencias se hizo presente en el lugar de los hechos. Lamentablemente, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento del operario.

Las autoridades dispusieron el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado a la Morgue Judicial. En este lugar se le realizará la autopsia correspondiente, que buscará determinar las causas precisas de su deceso. A pesar de la investigación, todo parece indicar preliminarmente que se trató de una muerte por causas naturales.