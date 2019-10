Murray celebra el título de Amberes con emoción tras su operación de cadera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El británico Andy Murray, ex número uno del mundo, venció hoy al suizo Stanislas Wawrinka por 3-6, 6-4 y 6-4 en la final del torneo ATP 250 de Amberes (Bélgica), que representó su primer título tras su regreso después de que le implantaran una prótesis en la cadera en enero de este año.



Murray se impuso en dos horas y 27 minutos y celebró envuelto en llanto: "Significa mucho para mí, sobre todo después de los problemas que he tenido en los últimos años. Ha sido un gran partido. Stan ha jugado increíble, los dos diría yo. No esperaba esto y por eso estoy muy feliz", dijo en declaraciones reproducidas por la agencia Efe.



"Estoy muy orgulloso de lo que he hecho esta semana", comentó el jugador de 32 años que en el inicio de esta temporada tras perder con el español Roberto Bautista incluso dudó si podría volver a jugar e insinuó que se retiraría en Wimbledon.