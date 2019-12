Muy buena actuación de argentino Faggiano no impide derrota de Baurú en Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El argentino Lucas Faggiano cumplió hoy una muy buena labor para Baurú pero no pudo impedir la derrota de su equipo ante Botafogo, por 78 a 71, en un partido correspondiente a la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol de Brasil (NBB).



El armador bahiense, de 30 años, firmó una planilla de 23 puntos (6-7 en dobles, 2-8 en triples, 5-5 en libres) en 34 minutos.



El ex jugador de San Lorenzo, Boca Juniors y San Martín de Corrientes, entre otros clubes, completó su destacada labor con dos asistencias, dos robos y un rebote.



Por su lado, en Botafogo, uno de los finalistas de la Liga Sudamericana, se lució Arthur, con 19 puntos y 4 rebotes.



Otro elenco paulista, Sao José, no estuvo fino en el último cuarto y terminó perdiendo como local ante Brasilia, por 94-92



El base cordobés Diego Figueredo (ex Libertad de Sunchales) contribuyó con 14 puntos (0-2 en dobles, 4-6 en triples, 2-2 en libres) y 3 asistencias en 27 minutos para Sao José, que también tuvo en sus filas al alero rosarino Guido Mariani (ex Argentino de Junín), responsable de 11 unidades, 5 asistencias y 2 rebotes.



El ala pivote cordobés Agustín Ambrosino (ex Estudiantes de Concordia) sumó 2 tantos en 9 minutos.