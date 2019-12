Nacional venció a Peñarol en el clásico y es campeón del fútbol uruguayo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Nacional venció esta tarde a Peñarol por 1 a 0 en el clásico, en condición de local, y se proclamó campeón del torneo uruguayo de fútbol de Primera División, encuentro que se jugó en el estadio Centenario de Montevideo.



Con el gol que convirtió a los 36 minutos de la segunda etapa el mediocampista uruguayo Paul Matías Zunino, tras una asistencia de Sebastián Fernández (ingresó a los 28m ST), el equipo "Albo" se coronó campeón luego de tres años.



En el campeón jugó el delantero argentino Gonzalo Bergessio, ex San Lorenzo de Almagro, Racing Club y Benfica de Portugal, entre otros clubes; mientras que en el "aurinegro" actuó su compatriota, el defensor Gabriel Rojas, ex San Lorenzo.



El conjunto "Aurinegro" terminó con nueve jugadores, debido a las expulsiones que determinó el árbitro Andrés Cunha, de Ignacio Lores (39m ST) y el arquero Kevin Dawson (43m ST)



Nacional venía de liderar el torneo Clausura y la Tabla Anual; Peñarol, en cambio, ganó el Apertura; por eso, con ventaja deportiva, el equipo "Tricolor" se coronaba campeón con sólo imponerse esta tarde ante su clásico rival, que para adjudicarse el certamen, no sólo tenía que quedarse con los tres puntos hoy, sino en otras dos finales.



Con la actual conquista, el club "Tricolor" levantó por 47ma vez el torneo uruguayo de fútbol, además de ganar la mitad de los títulos del siglo XXI.