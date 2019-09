Nati Ferrero: "El artista trabaja arriba del escenario moviendo la energía"

Este 21 de septiembre el tradicional festejo que celebra el día de la primavera, por primera vez se realizará en el Complejo Predio Ferial Costanera. Los tres platos fuertes serán Bersuit, Ráfaga y Mano Arriba.

Es por esto que DIARIO HUARPE charló con Natalia Romero, vocalista de Mano Arriba. La banda uruguaya de cumbia pop que hizo de la alegría una forma de vivir la noche y que nació de las ganas de pasarla bien. Con una vibra “carpe diem” Natalia habló de qué esperan en la provincia, qué se viene y cómo nació esta máquina de hacer éxitos.

¿Qué expectativas tienen alrededor de la visita a San Juan?

Siempre que hemos ido nos han recibido muy bien, con muchas ganas de ir la verdad. Sabemos que es una fecha que todo el mundo está contento, empieza la primavera, más nos gusta todavía la idea de compartir ese día con la gente de San Juan.

¿Cómo están viviendo el momento musical actual?

A nivel musical hace un tiempo que sacamos un disco digital que se llama Cumbia Baby! donde agregamos cuatro temas a los clásico que la gente ya conoce, estos están en formato acústico para explorar otras cosas. Nosotros tenemos un montón de influencias de otros lados, no solamente de cumbia, así que queríamos hacer otras cosas. Aprovechamos y lo agregamos al disco que se puede encontrar en Spotify.

También estamos trabajando en un tema nuevo, bailable y contentos de llegar a nuevos lugares y públicos.

Hablaste de que tenían distintas influencias ¿cuáles?

En relación a las influencias, el resto de los músicos han escuchado siempre rock. Increiblemente, como The Police o Brian Adams. Yo en cambio soy más del pop en inglés. Sabíamos que lo que sonaba en el boliche, lo que a la gente le divierte es la cumbia, el pop, el reguetón, lo popular. Y tratamos que eso se note arriba del escenario.

¿Hay proyecciones por explorar nuevos géneros?

No nos cerramos a los géneros, a lo que aspiramos a hacer es lindas canciones. Si una canción es linda, por más que le cambiés el género va a funcionar. Si bien todos nos conocen por hacer cumbia pop, como te dije, venimos de un montón de lugares.

¿Cómo viviste la transformación de saltar a la masividad y que sus canciones se convirtieran en himnos bailables?

Darnos cuenta que los temas se convirtieron en himnos bailables y que la gente se re copaba y los cantaba en el boliche, enloquecidos, fue increíble.

Siempre nos acordamos del primer show que pasó eso, fue en Montevideo y nos dimos cuenta cuando en “llamame más temprano” la gente le pasó por arriba a la banda, casi como un grito de hinchada, como el rugido de un león. A mí me silenció, me emocionó. Y cada vez que el público canta me hace acordar a ese momento.

Además lograr que las canciones se hayan metido en las casa o en los boliches. Muchos de los fans y nos cuentan que tal tema los hizo acordar a algún viaje o alguna relación que tuvieron y te das cuenta que es increíble el poder que tiene la música.

Uno como artista trabaja arriba del escenario moviendo la energía, uno hace algo y ves la respuesta en el público y ves cómo les cambia la cara o la emoción y eso es muy fuerte. De repente uno puede ver esa energía transitar, increíble.

Por último, Nati Ferrero adelantó en exclusiva que está trabajando en un material solista, donde explorará el reguetón.

Si bien es un work in progress, la cantante se encuentra en periodo de búsqueda y con muchas ganas de volcar estos cinco años de experiencia que a cultivado con Mano Arriba.