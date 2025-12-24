La geografía y la política se entrelazan para dictar el inicio de la Navidad 2025. La Isla de Navidad (Kiritimati), perteneciente a Kiribati, será el primer punto del globo en cruzar el umbral del 25 de diciembre gracias a su posición en el huso UTC+14. En el polo opuesto del cronómetro, las islas Baker y Howland de Estados Unidos aguardarán 22 horas adicionales para recibir la festividad en el huso UTC-12.

Esta asincronía global se debe a los 24 husos horarios que dividen la Tierra según su rotación respecto al meridiano de Greenwich. Aunque la hora solar se define por el punto más alto del Sol en el cielo, las naciones suelen adoptar horas oficiales por conveniencia administrativa. Esto puede provocar un "jetlag social" o alteraciones en los ritmos circadianos, como sucede en Argentina al usar el huso UTC-3 en lugar del UTC-4 que le correspondería naturalmente.

El ranking de los diez primeros territorios en celebrar incluye a las Islas Chatham (Nueva Zelanda), Samoa, Tonga, Fiyi, las Islas Marshall y Tuvalu. Por su parte, el cierre de la jornada navideña mundial quedará en manos de Samoa Americana, Niue, las Islas Midway, la isla Jarvis, el Arrecife Kingman, el Atolón Palmyra, Hawái y las Islas Cook, completando así el recorrido por las latitudes más occidentales del Pacífico.