La Justicia extendió por dos meses la prisión del boliviano acusado de abusar de una joven con discapacidad

La Justicia de San Juan rechazó un nuevo pedido de excarcelación y resolvió extender por dos meses más la prisión preventiva de Mario "Paco" Ibarra, el ciudadano boliviano radicado en Mendoza acusado de abusar sexualmente de una joven sanjuanina con retraso madurativo. El imputado continuará detenido en el Servicio Penitenciario Policial, donde se encuentra desde el mes de agosto pasado.

La decisión se tomó tras una inusual jornada judicial el pasado viernes, en la que se celebraron dos audiencias consecutivas. En primera instancia, el juez de Impugnación Raed desestimó el recurso presentado por la defensora oficial Sandra Leveque, quien solicitaba la libertad de su asistido, confirmando así la vigencia de la prisión preventiva.

Horas más tarde, en una segunda audiencia ante la jueza de Garantías Carolina Parra, el fiscal de la Unidad Fiscal de Atención a las Víctimas (UFI ANIVI) solicitó formalmente la extensión de esa medida cautelar por un plazo de sesenta días. Frente a este pedido, la defensa reiteró su solicitud de excarcelación. Sus argumentos se centraron en que Ibarra se ha sometido al proceso desde su inicio, ha cumplido con todas las medidas dispuestas a favor de la víctima y no representaría un riesgo de entorpecimiento para la investigación, dado que las pericias pendientes –de carácter técnico y a cargo de profesionales psiquiatras y psicopedagogos– no dependen de su situación de libertad.

Sin embargo, la magistrada consideró fundado el requerimiento fiscal y resolvió hacer lugar a la extensión de la prisión preventiva. La investigación continuará su curso con el imputado tras las rejas, a la espera de la realización de los estudios periciales correspondientes sobre la presunta víctima.

Los hechos bajo investigación

El caso se remonta al mes de abril, cuando Ibarra, de nacionalidad boliviana y residente en Mendoza, viajó a San Juan para conocer personalmente a una joven de 22 años con retraso madurativo, con quien había entablado contacto a través de la red social Tik Tok. Tras varias conversaciones, el hombre fue recibido en el domicilio familiar de la mujer, donde se alojó.

Según la investigación, en uno de esos días, la joven y el acusado salieron solos y se dirigieron a un hotel céntrico ubicado sobre la calle España, a metros de Mitre, en la ciudad de San Juan. Es en ese lugar donde, de acuerdo con la acusación, se habría producido el ataque sexual que motivó la denuncia y la posterior detención de Ibarra en el mes de agosto, durante la audiencia de formalización de la causa.