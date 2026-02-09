Publicidad
Publicidad

Departamentales > Noche de tradición

Si estuviste en la Fiesta de las Destrezas Criollas y del Folklore 2026, buscate

Durante tres noches, el Médano de Oro volvió a desbordarse de público en la XXIV Fiesta Nacional de las Destrezas Criollas y el Folclore, con miles de personas —en su mayoría jóvenes y familias— que participaron de una celebración marcada por la tradición, la doma y el encuentro.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Los jóvenes coparon la Fiesta en Rawson. FOTO: Gentileza

Durante tres noches consecutivas, el Médano de Oro fue escenario de una de las convocatorias más multitudinarias del verano sanjuanino. La XXIV Fiesta Nacional de las Destrezas Criollas y el Folclore reunió a miles de personas —más de 65.000 a lo largo de las jornadas— que colmaron el predio para vivir la doma, las destrezas, la música y el encuentro. Familias, jóvenes y visitantes de distintos puntos de San Juan, Cuyo y el país formaron parte de una celebración que volvió a confirmarse como un punto de referencia de la tradición argentina y que quedó registrada en cientos de imágenes donde el público también es protagonista.

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS