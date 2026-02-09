Si estuviste en la Fiesta de las Destrezas Criollas y del Folklore 2026, buscate

Durante tres noches consecutivas, el Médano de Oro fue escenario de una de las convocatorias más multitudinarias del verano sanjuanino. La XXIV Fiesta Nacional de las Destrezas Criollas y el Folclore reunió a miles de personas —más de 65.000 a lo largo de las jornadas— que colmaron el predio para vivir la doma, las destrezas, la música y el encuentro. Familias, jóvenes y visitantes de distintos puntos de San Juan, Cuyo y el país formaron parte de una celebración que volvió a confirmarse como un punto de referencia de la tradición argentina y que quedó registrada en cientos de imágenes donde el público también es protagonista.