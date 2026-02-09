Boca Juniors volvió a tropezar y las redes sociales no perdonaron. El Xeneize cayó 2-1 ante Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, y quedó a cuatro puntos del líder de la Zona A, que justamente es el Fortín.

Luego de un primer tiempo con escasas situaciones, el conjunto local golpeó en una ráfaga letal. Matías Pellegrini, ex Estudiantes, marcó dos goles en apenas tres minutos, a los 63 y 66, para encaminar la victoria velezana. El primero fue de cabeza, tras una asistencia de Diego Valdés, y el segundo con una precisa definición desde el borde del área.

Boca intentó reaccionar y logró el descuento en el epílogo con un buen remate de Iker Zufiaurre, pero no le alcanzó. Incluso, el resultado pudo ser más abultado, ya que Vélez desperdició varias chances claras.

Tras el pitazo final, la bronca de los hinchas se trasladó rápidamente a las redes sociales. El principal apuntado fue el entrenador Claudio Úbeda, quien quedó en el centro de las burlas y los memes, muchos de ellos vinculados a un posible despido y con referencias irónicas a una estación de servicio, en alusión al final del ciclo de Sebastián Battaglia.

Los memes