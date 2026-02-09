Un grave hecho de violencia empañó la cuarta fecha de la Copa de Campeones durante el partido entre Unión San Damián y General Sarmiento, disputado en cancha del conjunto local. El arquero visitante sufrió la agresión de un hincha local, cuando el encuentro se encontraba igualado 0 a 0.

El episodio ocurrió sobre el final del encuentro, luego de un tumulto que se generó entre jugadores de ambos equipos. En ese contexto, un hincha de San Damián aprovechó la confusión y atacó por la espalda al arquero de General Sarmiento, quien no pudo anticipar la agresión.

El futbolista cayó al suelo y recibió asistencia inmediata tras el ataque, mientras el clima en el campo de juego se tornaba tenso. El árbitro del encuentro, Riveros, tomó nota de lo sucedido mientras se intentaba restablecer el orden.

El violento episodio quedó registrado por la transmisión de Deporte Sarmiento, cuyas imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando repudio y preocupación por la seguridad en el fútbol local.

El hecho vuelve a encender las alarmas sobre la violencia en los torneos regionales y deja en el centro del debate la responsabilidad de los clubes y la organización para garantizar el normal desarrollo de los partidos.