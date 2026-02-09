El Gobierno nacional oficializó este lunes la salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y designó a Pedro Ignacio Lines como nuevo director del organismo, a través del Decreto 91/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, acepta la renuncia de Lavagna a partir del 2 de febrero de 2026, luego de seis años al frente del organismo estadístico. En el texto, el Ejecutivo expresó su agradecimiento “por los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Publicidad

La salida de Lavagna se dio en un contexto de controversia por la postergación sin fecha de la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que debía entrar en vigencia en enero y fue suspendida por decisión del Poder Ejecutivo.

Lavagna había asumido durante la presidencia de Alberto Fernández y fue ratificado al inicio de la gestión libertaria, manteniéndose como una figura clave en la reconstrucción de la credibilidad del Indec.

Publicidad

En paralelo, el decreto oficializó la designación de Pedro Ignacio Lines como nuevo director del organismo a partir del 4 de febrero. Hasta ahora, Lines se desempeñaba como director técnico del Indec y era el segundo en la estructura operativa.

Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, con un máster en Economía y formación en minería de datos, Lines cuenta con una extensa trayectoria técnica dentro y fuera del país. Participó en áreas clave como Cuentas Nacionales, Balanza de Pagos y Deuda Externa, y tuvo experiencia internacional en la Autoridad Estadística de Qatar.

Publicidad

Su llegada al máximo cargo del Indec se produce en un momento clave, marcado por el debate sobre la transparencia de las estadísticas oficiales y el futuro del índice de inflación en la Argentina.