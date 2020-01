Negri, Cornejo y Petri advirtieron sobre los cruces de postura en materia de seguridad

Dirigentes nacionales del radicalismo cuestionaron hoy la política de seguridad del gobierno nacional y enfatizaron sobre eventuales diferencias planteadas entre el ministro del área de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y la responsable a nivel Nación, Sabina Frederic.



El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR y del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, sostuvo que "la pelea" entre Berni y Frederic por la política de seguridad "muestra la improvisación del gobierno sobre un tema extremadamente sensible y es también una invitación al delito para multiplicarse".



"Si manda la ideología a la hora de combatir a los delincuentes, seguro gana la muerte", aseveró Negri en un mensaje que publicó en su cuenta de la red Twitter.



Berni, quien días atrás había cuestionado algunos puntos de la política de seguridad llevada adelante por Frederic, volvió a marcar sus diferencias con la ministra nacional: "No expresa lo que piensa la mayoría de los bonaerenses", evaluó.



También el titular del Comité Nacional del radicalismo, el diputado mendocino Alfredo Cornejo, opinó sobre la cuestión y advirtió que "un Estado desorganizado no puede combatir el crimen organizado".



"Que el referente en seguridad de la provincia más poblada del país y la ministra de la Nación tengan criterios diferentes en la materia deja a la intemperie a los ciudadanos para con los delincuentes", consideró Cornejo.



Para el ex gobernador de Mendoza, se debe dejar de "priorizar el ideologismo en materia de seguridad y empezar a dar soluciones reales al flagelo de la inseguridad".



Ayer, el propio presidente Alberto Fernández había respaldado en una entrevista a Frederic y le pidió a Berni -que había cuestionado a la ministra por su decisión de frenar el uso de las pistolas Taser- que "se ocupe de la provincia de Buenos Aires, que tiene muchos problemas para resolver básicamente".



Mientras, también el vice segundo de la Cámara baja, Luis Petri, se subió al tema al evaluar que Berni "polemiza” con Frederic “pero en el fondo ambos adhieren a Eugenio Zaffaroni, que piensa que los delincuentes se la tienen que llevar lo más livianita posible".



Para Petri, "es un grave error proponer un año de trabajo por uno de libertad".



"La ley obliga a presos a trabajar sin concesiones ni rebajas de penas, para que con ese trabajo, entre otras cosas, indemnicen a las víctimas y costeen los gastos que ocasionan en las cárceles", señaló.