Netflix: el documental de Pamela Anderson del que todos hablan

En este primer mes del año, Netflix brinda un documental imperdible sobre la actriz de 55 años, Pamela Anderson. En el filme, la reconocida mujer se encarga de contar con sus propias palabras cómo ha sido su vida. Comenzando desde cuando era pequeña hasta llegar a convertirse en un símbolo sexual internacional, cumpliendo a su vez el rol de madre, no se guardó nada. El mismo se titula “Pamela Anderson: Una historia de amor”.

La producción antes mencionada se encuentra a cargo del director y productor Ryan White y estará disponible el 31 de enero en la plataforma. Además, es necesario resaltar que hará uso de lenguaje inapropiado, por lo que será apto para mayores de 16 años. En cuanto al video subido de tono de la famosa que circuló mundialmente y resultó entretenido para muchos, Pamela también habló. Esa fue una de las razones por las que surgió el documental de Netflix.

Declaraciones de Pamela Anderson, protagonista del documental de Netflix

Tiempo atrás, Pamela Anderson escribió en su cuenta personal de Twitter respecto al nuevo estreno: "Mi vida: mil imperfecciones, un millón de percepciones erronas. Dicen que soy malvada, salvaje y que estoy perdida. Pero ya no tengo nada que cumplir. Solo puedo sorprenderos. No soy una víctima, soy una superviviente y estoy viva para contar la historia real".

Por otra parte, aprovechó el lanzamiento del tráiler de su documental para explicar: "Anoche no dormí nada. Bloqueé esa cinta robada de mi vida para sobrevivir y ahora que todo vuelve a salir a la luz, me siento enferma... Y quiero tomar el control de la narrativa, por primera vez. No sentía que la gente me tuviera mucho respeto y tuve que armar mi carrera con los pedacitos que me quedaban. Pero no soy una damisela en apuros. Yo misma me puse en muchas situaciones peligrosas y sobreviví a todas”.

Para cerrar, dijo: "Además, no me importa lo que la gente piense, porque es la única elección que he tenido. Si me importara lo que la gente piensa, no estaría aquí. Creo que algunos hombres piensan 'ella es un juguete de Playboy o una persona muy sexual' y luego te odian por ser algo diferente. Tienes que ser valiente y usar lo que tienes... ¿Por qué no podemos ser los héroes de nuestra propia historia? Tal vez debería hacer todas mis entrevistas desnuda... ¡Porque no hay ningún misterio aquí!".