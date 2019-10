Neymar se lesionó en el empate amistoso de Brasil y Nigeria

La estrella brasileña Neymar jugó apenas doce minutos y luego salió lesionado en el empate del seleccionado de su país ante Nigeria 1 a 1, en un partido amistoso que se disputó en el Estadio Nacional de Singapur. El delantero del París Saint Germain abandonó la cancha cabizbajo y con su mano sobre la parte posterior de su pierna izquierda, en señal clara de una dolencia muscular, sobre la que todavía no existe parte médico. La lesión pone en duda su presencia en el partido del viernes próximo ante Niza por la Liga 1 de Francia y también en el juego del martes 22 ante Brujas de Bélgica que iba a marcar su regreso a la Liga de Campeones de Europa tras cumplir una sanción en las dos primeras fechas ante Real Madrid de España y Galatasaray de Turquía. Neymar le dejó su lugar a Philippe Coutinho en el amistoso antes que Brasil quedara en desventaja con el gol de Joe Aribo a los 35 minutos del primer tiempo. El seleccionado campeón de la última Copa América alcanzó la igualdad a los tres minutos del complemento con un tanto del mediocampista Casemiro. El "Scratch" formó con Ederson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi; Casemiro y Arthur; Everton, Neymar y Gabriel Jesús; Roberto Firmino. Luego ingresaron Coutinho, Richarlison, Gabriel Barbosa, Fabinho y Lucas Paquetá. Por su parte, Paraguay empató 1 a 1 ante Eslovaquia, que fue local en el Tehelne Pole Stadium, de Bratislava, en el tercer amistoso con participación de equipos sudamericanos en este domingo de fecha FIFA (el restante fue el triunfo argentino sobre Ecuador por 6-1, en España). Los dirigidos por el argentino Eduardo Berizzo perdian antes del cuarto de hora del segundo tiempo tras el gol convertido por el eslovaco Robert Bozenik en el comienzo de esa etapa. Pero a cinco minutos del final igualó el argentino naturalizado paraguayo, Alejandro Romero Gamarra, ex Huracán actualmente en el New York Red Bulls, de la Major League Soccer estadounidense, que ingresó a los 17 minutos de este período por el ex Temperley, Mathías Villasanti (hoy en Cerro Porteño).