Este lunes 3 de junio se recuerda la primera marcha denominada Ni una Menos, que busca la toma de conciencia en la lucha para acabar con la violencia contra la mujer y los femicidios. De acuerdo a datos oficiales, en 2023 hubo un caso de posible femicidio en San Juan. En tanto que a nivel nacional se registró un femicidio cada 32 horas.

Aun no se sabe quién mató a Rosalba Albarracín. Foto: Gentileza.

DIARIO HUARPE pudo conocer los datos recopilados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este informe nacional se elabora tomando en cuenta los datos aportados de la Oficina de la Mujer de cada provincia, por lo tanto, contiene los datos de San Juan.

La estadistica nacional cuenta un femicidio en 2023 en San Juan.

En este sentido, desde San Juan se informó que, al momento del cierre del relevamiento, el 31 de diciembre de 2023, se registró una causa judicial que no se podía descartar como femicidio directo, conforme la metodología del RNFJA. El informe oficial establece que en este caso hay una víctima y al menos un sujeto activo (el femicida) que aún no identificado.

Esto implica que la tasa de víctimas directas de femicidio en San Juan registrado en 2023 establece que cada 100.000 mujeres fue 0,25. Esto equivale a 1 femicidio directo cada 405.705 mujeres.

El informe nacional refiere que la víctima de San Juan es una mujer de 72 años que fue asesinada en Rawson durante el primer trimestre de 2023 y agrega que el medio empleado para asesinar a la víctima es la "utilización de fuerza física (golpes)" y además consignan que el hecho ocurrió en la vivienda de la víctima.

El caso al que se refiere el texto oficial es el crimen de Rosalba Albarracín, quien fue asesinada por una brutal golpiza que recibió en el interior de su casa en el interior de su casa en el barrio Cruz del Sur, en Rawson. Tras los peritajes se pudo determinar que Rosalba fue asesinada minutos después de las 18 del martes 14 de marzo de 2023.

Hay 31 sospechosos en la causa por el crimen de Rosalba. Foto: Archivo.

En contacto con DIARIO HUARPE, el fiscal Francisco Micheltorena, aclaró que de acuerdo a la investigación que él lleva adelante, "este caso no puede ser considerado aún como un femicidio" y agregó que él entiende que no se ha podido acreditar que la persona que mató a Rosalba la haya atacado en virtud de su condición de mujer.

El fiscal agregó que aún no hay personas procesadas por este hecho y explicó que por eso no se debería hablar de un femicidio, ya que no se cuenta con un dato cierto sobre quién mató a la mujer. Igualmente, el letrado aclaró que la investigación sigue en curso, ya que en diciembre del 2023 solicitó una ampliación del periodo de investigación que se extendió por 180 días hábiles, es decir, por casi todo el 2024.

Durante la audiencia que presidió el juez de Garantías, Federico Rodríguez, el fiscal explicó que hay 31 personas en la mira. El abogado aclaró que no puede dar mayores datos de las líneas investigativas para aclarar este crimen que ocurrió hace casi 15 meses, solo se limitó a decir que hay tres hipótesis y agregó que en una de estas teorías se incluye a la pareja de Rosalba, "pero no hay nada probado", concluyó el fiscal.

La última novedad vinculada con el caso de Rosalba Albarracín es que hace dos semanas condenaron a tres años y seis meses de prisión Axel Naím Aguilera (20), este hombre fue atrapado robando en la vivienda de Rosalba. En un momento se pensó que Aguilera pudo tener que ver con el crimen, pero esto quedó descartado.

Un crimen cada 32 horas

El informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma en cuenta muertes violentas de mujeres cis y de mujeres trans/travestis por razones de género. En 2023 se identificaron 250 víctimas directas de femicidio en la Argentina, esta cifra incluye cinco víctimas de travesticidio / transfemicidio. Esto implica que hubo una víctima directa de femicidio cada 35 horas, por lo que la tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en Argentina en 2023 fue 1,051.

También se identificaron 22 víctimas de femicidio vinculado, que se definen como homicidios cometidos contra una o varias personas (niñas, niños, adolescentes, mujeres, varones, trans, travesti), a fin de causarle sufrimiento a una mujer, mujer trans o travesti. Al sumar ambas categorías, la cifra de víctimas letales de la violencia de género en Argentina durante 2023 asciende a 273, un promedio de 1 víctima de violencia de género letal cada 32 horas.

El estudio determinó también que hubo un incremento del 10,6% en la cantidad de víctimas directas si se comparan los datos de 2023 con los del 2022, ya que ese año hubo 226 casos, 24 crímenes menos que el año pasado.

Efeméride

Este 3 de junio se cumplen nueve años de la primera marcha de Ni una Menos, un movimiento feminista que nació en 2015 que se formó tras el femicidio de Chiara Páez en la localidad de Rufino, en Santa Fe. Chiara, tenía 14 años y estaba embarazada, la mató a golpes su novio Manuel Mansilla, quien cumple condena de 15 años de prisión.

Chiara Pérez estaba embarazada, la mató su novio. Foto: Gentileza.