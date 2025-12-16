Nico Vázquez recordó a su hermano a nueve años de su muerte: "Siempre cerca"

Cada 16 de diciembre, el actor Nico Vázquez utiliza sus plataformas para honrar la memoria de su hermano menor, Santiago,. Este año no fue la excepción, al cumplirse nueve años del día que Vázquez describió como el más triste de su vida. Santiago falleció repentinamente a la edad de 27 años, víctima de una muerte súbita mientras disfrutaba de vacaciones con amigos en Punta Cana, República Dominicana.

Nico compartió palabras profundas sobre la naturaleza de un amor que perdura más allá de la ausencia física, además de mostrar el tatuaje que se realizó en homenaje a su hermano,. El actor reflexionó que, aunque lo corporal se extraña, la conexión espiritual se percibe con una intensidad "imposible de explicar".

Vázquez afirmó tener "demostradas" sus señales y conexiones, sintiéndose constantemente acompañado por su hermano desde el otro plano,. Esta "presencia distinta" ha permitido al actor resignificar la ausencia, ayudándolo a llevar el dolor "mejor, más profundo, más en paz". Nico ha comprendido que el tiempo transcurrido desde la partida de Santiago no borra, no distancia ni apaga el vínculo, sino que simplemente lo transforma.

El actor siente la convicción de que muchas de las cosas que le han ocurrido no habrían sido posibles sin la "protección, su empuje, su guía" de Santiago, tanto cuando estaba físicamente presente como ahora que "no está, pero está" en otro modo. Este dolor se transformó en una enseñanza fundamental para Nico: honrar la vida aún más, entendiéndola y disfrutándola al máximo posible, ya que, como diría su padre, "la vida es un instante".

Finalmente, el actor enfatizó la necesidad de volver a levantarse y seguir creyendo, como el Ave Fénix, incluso en medio del dolor. Nico concluyó su mensaje al recordar a su hermano con una foto de su infancia, reafirmando que, a pesar de operar en planos distintos, mantienen la misma alma, espalda con espalda, y corazón con corazón.