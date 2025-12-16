Orrego destacó el avance de la Ley de Glaciares y defendió el control de los recursos por la provincias

En una declaración realizada durante una visita al departamento de Iglesia, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el significativo avance legislativo en torno a la Ley de Glaciares y defendió el papel central de las provincias en la gestión de los recursos naturales y el desarrollo minero del país.

Durante una conferencia de prensa, en el marco de una entrega de viviendas, el mandatario sanjuanino calificó como un "paso relevante en materia institucional y federal" el tratamiento de la ley, que tras más de 15 años de debate habría alcanzado un importante consenso entre las provincias.

“Es positivo porque hace 15 años no se pudo lograr en gobiernos anteriores. Pudimos tener una conversación con todas las provincias y poner a disposición del Presidente una agenda de materia legislativa”, expresó Orrego.

Federalismo y competencia provincial

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la reafirmación del dominio provincial sobre los recursos naturales, tal como lo establece la Constitución Nacional. “Los recursos naturales, por constitución, son de las provincias”, afirmó con énfasis, señalando que San Juan ya se encuentra trabajando en los procedimientos técnicos correspondientes, como las declaraciones de impacto ambiental.

En este contexto, el gobernador remarcó que “la autoridad de aplicación debe ser de la provincia, eso es federal”, refiriéndose específicamente al control y fiscalización de los proyectos mineros. Esta postura subraya la visión de un federalismo donde las jurisdicciones locales mantengan un rol protagónico en la gestión de sus recursos.

Minería como eje del desarrollo productivo

Orrego vinculó directamente el avance de la Ley de Glaciares con una estrategia nacional de desarrollo minero y energético. En su calidad de presidente de la Mesa del Cobre, destacó el trabajo conjunto con otras provincias y adelantó los próximos pasos legislativos: “Avanzamos en el proyecto y ahora entra al Senado y después a la Cámara de Diputados, para que finalmente sea ley”.

El mandatario defendió la actividad minera como un pilar fundamental de la economía sanjuanina, siempre bajo estrictos parámetros de control ambiental. “El 83% de nuestro territorio son montañas y tenemos claro que la minería y las energías renovables tienen que ver con nuestra matriz productiva”, sostuvo, conectando esta actividad con las demandas globales de transición energética y tecnológica.

Sustentabilidad y futuro

En un argumento dirigido a conciliar desarrollo económico con preservación ambiental, Orrego afirmó: “Hablar de minería es hablar de ambiente. El litio y el cobre son fundamentales para un mundo más sustentable, no se pueden reemplazar por otros materiales”.

El gobernador concluyó su intervención con un mensaje optimista sobre el futuro productivo de la provincia: “San Juan tiene todo lo que se necesita para estar a la altura de estos tiempos y generar oportunidades a futuro”.

Esta declaración se produce en un momento clave del debate nacional sobre la regulación ambiental y el modelo de desarrollo extractivo, posicionando a San Juan como una provincia activa en la búsqueda de un marco legal que equilibre protección ecológica con crecimiento económico provincial.