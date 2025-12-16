El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de llaves de 33 viviendas en el barrio Ampliación Cuesta del Viento, en el departamento Iglesia, acompañado por funcionarios provinciales y locales.

Durante el acto, Orrego destacó la importancia de las políticas habitacionales que brindan soluciones concretas y de calidad, y señaló que la reactivación del 100% de la obra pública permite avanzar con viviendas, escuelas, hospitales y caminos en toda la provincia.

33 familias cumplieron el sueño de la casa propia.

Las casas cuentan con dos dormitorios, un baño, comedor-cocina integrada, lavadero, pérgola, tanque de reserva de 850 litros, instalación eléctrica completa y conexión prevista a gas natural. Poseen estructura sismorresistente, pisos y revestimientos cerámicos, carpintería de aluminio y madera, y muebles funcionales en melamina blanca.

Con esta entrega, el Gobierno provincial consolida el acceso a la vivienda propia para familias de Iglesia, mejorando su calidad de vida y promoviendo el desarrollo comunitario.