Entrega de viviendas en Iglesia: 33 familias cumplen el sueño del hogar propio
POR REDACCIÓN
El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de llaves de 33 viviendas en el barrio Ampliación Cuesta del Viento, en el departamento Iglesia, acompañado por funcionarios provinciales y locales.
Durante el acto, Orrego destacó la importancia de las políticas habitacionales que brindan soluciones concretas y de calidad, y señaló que la reactivación del 100% de la obra pública permite avanzar con viviendas, escuelas, hospitales y caminos en toda la provincia.
Las casas cuentan con dos dormitorios, un baño, comedor-cocina integrada, lavadero, pérgola, tanque de reserva de 850 litros, instalación eléctrica completa y conexión prevista a gas natural. Poseen estructura sismorresistente, pisos y revestimientos cerámicos, carpintería de aluminio y madera, y muebles funcionales en melamina blanca.
Con esta entrega, el Gobierno provincial consolida el acceso a la vivienda propia para familias de Iglesia, mejorando su calidad de vida y promoviendo el desarrollo comunitario.
