Cultura y Espectáculos > Picante
Guillermina Valdés reveló quién fue mejor amante: ¿Furriel o Maratea?
POR REDACCIÓN
Guillermina Valdés optó por un tono "sereno y reflexivo" para desglosar su pasado sentimental, eligiendo hablar "sin filtro" y "directo al grano" sobre los vínculos que la unieron a Joaquín Furriel y Santiago Maratea. La modelo se comunicó con La mañana con Moria para responder a las "dudas picantes" planteadas por Moria Casán.
Respecto a Joaquín Furriel, Valdés confirmó que su relación duró alrededor de un año, separándose en junio de 2024. La empresaria describió el noviazgo como "muy lindo" y un período de aprendizaje, aunque rápidamente notaron que eran muy diferentes y que "no tenían mucho que ver" para proyectar un futuro a largo plazo.
Valdés, quien venía de un proceso de separación previo, explicó que la decisión de terminar fue mutua y sana. La clave fue entender que no eran una prioridad el uno para el otro. La modelo subrayó su filosofía de vida: si no puede construir algo en una relación, prefiere moverse "rápidamente".
Cuando Moria Casán la llevó al terreno de Santiago Maratea, Valdés fue igualmente directa, aunque cuidó los límites por respeto a la ausencia del influencer. La modelo admitió que existió un vínculo, pero se negó a encuadrarlo en el ámbito romántico tradicional. En su lugar, lo definió como "más amoroso y de cierta hermandad".
Valdés reveló que lo que los conectó fue una "cuestión de encontrarnos con situaciones de vida, incluso con infancias muy parecidas". La conexión fue "muy intensa", y la empresaria aseguró que no niega "nada de mi vida".
Con una inversión en señalización, albergues y tecnología, la Provincia ejecuta un ambicioso plan para consolidar los 240 kilómetros del "Camino Mayor". El proyecto, hermanado con el Camino de Santiago, incluye una inédita "doble certificación" para peregrinos y busca generar empleo en el interior cordobés.
Con una inversión en señalización, albergues y tecnología, la Provincia ejecuta un ambicioso plan para consolidar los 240 kilómetros del "Camino Mayor". El proyecto, hermanado con el Camino de Santiago, incluye una inédita "doble certificación" para peregrinos y busca generar empleo en el interior cordobés.