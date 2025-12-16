Guillermina Valdés reveló quién fue mejor amante: ¿Furriel o Maratea?

Guillermina Valdés optó por un tono "sereno y reflexivo" para desglosar su pasado sentimental, eligiendo hablar "sin filtro" y "directo al grano" sobre los vínculos que la unieron a Joaquín Furriel y Santiago Maratea. La modelo se comunicó con La mañana con Moria para responder a las "dudas picantes" planteadas por Moria Casán.

Respecto a Joaquín Furriel, Valdés confirmó que su relación duró alrededor de un año, separándose en junio de 2024. La empresaria describió el noviazgo como "muy lindo" y un período de aprendizaje, aunque rápidamente notaron que eran muy diferentes y que "no tenían mucho que ver" para proyectar un futuro a largo plazo.

Publicidad

Valdés, quien venía de un proceso de separación previo, explicó que la decisión de terminar fue mutua y sana. La clave fue entender que no eran una prioridad el uno para el otro. La modelo subrayó su filosofía de vida: si no puede construir algo en una relación, prefiere moverse "rápidamente".

Cuando Moria Casán la llevó al terreno de Santiago Maratea, Valdés fue igualmente directa, aunque cuidó los límites por respeto a la ausencia del influencer. La modelo admitió que existió un vínculo, pero se negó a encuadrarlo en el ámbito romántico tradicional. En su lugar, lo definió como "más amoroso y de cierta hermandad".

Publicidad

Valdés reveló que lo que los conectó fue una "cuestión de encontrarnos con situaciones de vida, incluso con infancias muy parecidas". La conexión fue "muy intensa", y la empresaria aseguró que no niega "nada de mi vida".