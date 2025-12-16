Sorteo Copa Libertadores 2026: qué rivales podrían tocarle a Boca

La Copa Libertadores 2026 comienza a tomar forma con la confirmación de sus bombos y la noticia de que Boca Juniors será el único equipo de Argentina en ostentar la condición de cabeza de serie en la próxima edición. El club Xeneize se ubica en el Bombo 1, una posición asegurada gracias a su excelente desempeño en el ranking CONMEBOL. Este privilegio significa que Boca evitará en la fase inicial a otros grandes del continente que también integran el Bombo 1, como Flamengo, Palmeiras y Fluminense.

Mientras Boca aguarda en el nivel superior, el resto de los representantes nacionales se distribuirán en los bombos subsiguientes. El Bombo 2 contará con la presencia de Estudiantes y Lanús. Por su parte, Rosario Central quedará instalado en el Bombo 3.

Finalmente, el Bombo 4 ya tiene a dos equipos argentinos esperando la definición de las etapas previas: Platense e Independiente Rivadavia. Además de los equipos en la fase de grupos, Argentinos Juniors figura como otro representante nacional que iniciará su camino en la Fase 2 del torneo.

A pocos días de que se realicen los sorteos de las fases preliminares, la CONMEBOL ha definido las fechas cruciales del certamen. Las fases previas están programadas para comenzar el martes 2 de febrero. Argentinos Juniors se sumará a la acción en la Fase 2, con partidos que se jugarán entre el 17 y el 26 de febrero.

El sorteo de la fase de grupos, que ya cuenta con 28 equipos confirmados a la espera de los cuatro clasificados de las etapas previas, está pactado para la semana del 18 de marzo. El inicio formal de la fase de grupos, con su primera jornada, está previsto para el martes 7 de abril, marcando el comienzo del recorrido que culminará con la gran final el 28 de noviembre.