Un pasajero de un tren que viajaba de Lyon a Nantes, en Francia, protagonizó un incidente fuera de lo común este lunes, según informaron medios locales. Testigos relataron que el hombre sufrió lo que describieron como un “ataque de locura” y comenzó a amenazar con detonar una bomba a bordo.

En un momento de tensión, el pasajero rompió una ventanilla con un extintor y logró salir del tren en la estación de Tarare. Las autoridades locales intervinieron de inmediato y el hombre fue detenido poco después del incidente.

Hasta el momento no se han reportado heridos durante el suceso, y las fuerzas de seguridad continúan investigando las circunstancias que llevaron al pasajero a actuar de esta manera.