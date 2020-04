Nicolás Lazo, con el vóley en la sangre

Nació un 16 de abril de 1995 en Buenos Aires, y a los 6 años comenzó a jugar al vóley en el club River Plate. Se trata de Nicolás Lazo, actual jugador de Minas Fiat de Brasil. “Empecé en el mejor equipo de la Argentina, del cual soy hincha fanático y en ese momento iba a la cancha a ver los partidos”, comenzó diciendo.

El jugador de 1,92 metros, antes de practicar vóley se desempeñó en un equipo de mini básquet a los 5 años. “Fue un breve paso por este deporte, pero después me quedé con el vóley, era muy chiquito”, agregó.

Su paso por UPCN

Se sumó a UPCN Vóley con 18 años, en la Liga Argentina 2013/2014. Para entonces llegaba con un currículum prometedor: fue campeón sudamericano con la Selección Menor en 2010 y disputó el Mundial Menor 2011 y 2013 y el Juvenil 2013. No defraudó. Fue creciendo año tras año de la mano de Fabián Armoa y para la última temporada se ganó la titularidad. Obtuvo 11 títulos en UPCN

Su paso por la selección

En el 2009 jugó su primer sudamericano con la Selección Argentina, con 14 años. “En el día de mi cumpleaños, el 16 de abril, salimos campeones en el sudamericano. Fue una gran experiencia ponerse la camiseta celeste y blanca”, agregó.

Se llevó a cabo en el Coliseo El Salitre de Bogotá, Colombia, del 14 al 21 de agosto de 2009.

Con la Selección Argentina Sub 23 se consagró campeón en el Campeonato Panamericano desarrollado en México. El combinado nacional alcanzó el oro, mientras que la medalla de plata fue para Cuba y la presea de bronce le correspondió a Chile. El sanjuanino Matías Sánchez también formó parte de ese plantel.

Anécdotas

“En los inicios en River me decían "Pancho", porque comía mucho y era gordito”

“Otros apodos que tuve fue "Tito Busardoski", por la panza, y "Lolo Tildeti", porque me tildaba teniendo la pelota en la mano”

“Mi hermana Romina empezó a jugar en River, y después estuvo en UPCN. Nos llevábamos como perro y gato, muy mal, pero después hasta terminamos viviendo juntos. Actualmente tengo tres hermanas y un hermano”.

“En un Argentino tuve un pequeño percance, me caí por las escaleras, me pegué en la cabeza y me hice un chichón”.

La frase

“No tengo problema de jugar en Obras o en Bolívar si recibo un llamado”.