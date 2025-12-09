Nicole Neumann confirmó por qué Cubero le negó ir a los 15 de su hija

En medio de una tensa situación familiar, donde se confirmó que Nicole Neumann no asistirá a la fiesta de 15 años de su hija Allegra, la modelo compartió una reflexión contundente sobre el rol parental, lanzando una indirecta a su ex pareja, Fabián Cubero. Allegra es la segunda hija en celebrar sus 15 años sin la presencia de su madre en la celebración, una situación que ya se dio con Indiana, quien estuvo distanciada de Nicole por varios meses.

Mientras la modelo lidia con este conflicto, la organización del cumpleaños está a cargo de Fabián Cubero, quien cuenta con el apoyo de su actual pareja, Mica Viciconte, quien incluso está gestionando canjes a través de Instagram para que el evento sea "inolvidable".

Publicidad

Durante una conversación con el notero de La mañana con Moria, Nicole abordó su filosofía sobre el trabajo de sus hijas, indicando que "Dejo un poco que ellas vivan su propia experiencia, y cuando ellas vienen y me preguntan, obvio que las aconsejo y las acompaño, pero después las dejo ser".

Sin embargo, el foco se desvió hacia la exposición mediática que vivió su vida, y por ende la de sus hijas, cuando estalló el conflicto tras su separación de Cubero. Neumann asumió que en aquel momento "sentí que estaba sola y desbordada, por eso hice catarsis en televisión abierta, porque al estar ahí trabajando, y que me pregunten, hacía que explote en llanto ya que era demasiado para mi".

Publicidad

La modelo confesó su arrepentimiento por haber manejado la situación de esa forma: "Lamentablemente se dio así, me arrepiento, siento que en ese momento no lo pude manejar de otra forma". Reconoció que comenzó a reservarse las cuestiones privadas cuando comprendió el impacto negativo: "Cuando me di cuenta que no me servía a mi, y tampoco a mis hijas en el día de mañana, ya que podían llegar a leer y ver más sobre el tema, o mismo que sus amigos le pregunten, me lo empecé a guardar". A pesar de sus esfuerzos por mantener la reserva, Nicole deslizó que la exposición no cesa: "Igual me exponen y me excede y yo no puedo hacer nada".

Finalmente, la modelo aseguró que le hubiese gustado que las cosas se desarrollaran de otra manera: "Si, completamente". Aludiendo a la relación con Cubero, lanzó una declaración contundente sobre la cooperación parental: "Para mi los padres tienen que ser un equipo siempre, pase lo que pase, no importa lo que pasó en esa relación ni los terceros que puedan aparecer, los hijos siguen siendo los hijos". Concluyó su reflexión con una frase lapidaria sobre la madurez necesaria: "Uno tiene que seguir siendo suficientemente adulto como para transitar y tratar los temas en privado, reservando y priorizando siempre a los menores".