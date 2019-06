Nicole Neumann dijo que Mica Viciconte la copiaba y ella le respondió con ironía: “No lo necesito”

Nicole se sorprendió al ver el informe sobre Mica imitando sus poses (Video: “Nosotros a la mañana”- El Trece)

El enfrentamiento entre la ex y la actual de Fabián Poroto Cubero parece no tener fin. Esta lunes, Nicole Neuman habló de un informe que pasaron en Nosotros a la Mañana, por El trece, en el que aseguraban que Mica Viciconte la imitaba en todas sus poses y peinados. Y la modelo no dudó en afirmar que se siente “una referente para un montón de chicas” desde que comenzó a trabajar a los doce años.

“Cuando te copian habla bien de vos, así que a mí no me afecta”, dijo, segura de sí misma, Nicole. Y luego, cuando le señalaron que Mica también había comenzado a vestirse de una manera muy similar a la de ella, agregó: “Yo trabajo desde siempre con Claudio Cosano y se ve que él ha trabajado con ella también”. ¿Qué por qué la imitan? “Es porque uno inspira”, concluyó, desafiante, la modelo.

Mica le respondió a Nicole en Incorrectas (Video: “Incorrectas” – América TV)

La polémica se replicó en varios programas del día e, incluso, llegaron a preguntarse si no sería que en realidad el jugador de Vélez se había buscado una novia parecida a su ex. Hasta que desde Incorrectas, por América, Mica decidió salir a contestarle a Nicole haciendo gala de su ironía. Y hasta se permitió bromear imitando la etapa de cantante de la modelo.

“No tengo necesidad de copiar a nadie, tengo personalidad y trato de buscar lo que me sienta cómodo y me parece bien. No necesito copiar a nadie para ser feliz“, aseguró Mica.

Una de las supuestas “imitaciones” de Viciconte Una de las supuestas “imitaciones” de Viciconte

La panelista ya había aclarado que el look con trenzas que tanto llamó la atención, ella lo había utilizado durante su paso por Combate, por El Nueve, cuando ni siquiera conocía a Cubero y solo pensaban en estar cómoda para la competencia. Y se sorprendió cuando sus compañeras le hicieron ver que, quizá, era Poroto quien quería verla parecida a su ex.

“A Fabi lo veo bien hoy. Uno cuando se separa siempre está mal”, explicó Mica. Y negó que el jugador le hablara todo el tiempo de Nicole en el comienzo de su pareja. “Siempre tuve una relación de no mezclar las cosas, así que no hablamos del pasado. Y yo no tenía ni idea de cuánto hacía que estaba separado“, agregó.

Viciconte bailando al ritmo de “Déjate Querer” y “No quiero estudiar”, de Nicole Neuman (Video: “Incorrectas” – América TV)

Finalmente, Viciconte trató de mostrar lo ridículo de la comparación explicando: “Nadie se puede sacar una foto en una puerta o una baranda, porque parece que nos copiamos, cuando esa pose antes la hizo otra persona y otra…”. Y dio por cerrado el tema bailando “Déjate querer” y “No quiero estudiar (I Wanna Go Home)”, dos de los temas grabados por Nicole a mediados de los ’90, en la época en la que trabajaba en la tira Amigovios, para terminar con Mi chica de humo de Marcelo Teto Medina, quien por aquellos años fuera pareja de Claudia Neumann, la mamá de la modelo.

SEGUI LEYENDO:

Nicole Neumann y un nuevo round con su ex, Fabián Cubero: “Ojo por ojo y todos nos quedamos ciegos”

Las fotos del romántico viaje de Mica Viciconte y Fabián Cubero a Disney

El particular comentario de la mujer que fue fotografiada junto a Mauro Icardi